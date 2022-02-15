Во вторник, 15 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц сказал в Москве, что Украина скоро вынесет на ТКГ проекты законов об особом статусе Донбасса и выборах. В результате украинская делегация действительно сегодня потребовала созыва срочного заседания Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает пресс-служба делегации.

Правда, никаких проектов законов туда не вынесут. Киев планирует обсудить с Россией возможное признание "ЛДНР".

"В связи с сегодняшним обращением российского парламента о признании так называемых "ЛДНР", делегация Украины в Трехсторонней контактной группе обратилась к Специальному представителю Действующего председателя ОБСЕ в Украине, представителю ОБСЕ в ТКГ с инициативой срочно созвать внеочередные консультации ТКГ для получения официальной информации делегации РФ по поводу их позиции и дальнейших шагов на базе решения законодательного органа РФ", - говорится в сообщении.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц несколько раз подчеркнул на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, что главной площадкой для урегулирования по Донбассу должна стать Трехсторонняя контактная группа.

Помимо этого, Шольц назвал нынешний кризис вокруг Украины "самым тяжелым за последнее десятилетие в Европе". Но, по его словам, "дипломатические возможности пока еще не исчерпаны".