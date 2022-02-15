Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что признание "ЛДНР" Россией будет означать выход РФ из Минских соглашений.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина", комментируя обращение Госдумы к президенту России о признании "ЛДНР".

"Естественно, выход России из Минских соглашений и какие-либо политико-юридические шаги в интересах оккупационных структур должны получить немедленную оценку и реакцию демократического сообщества. Показательно также и неуважение к германской стороне как к участнице Нормандского формата, проявленное Госдумой России. Это решение было проголосовано тогда, когда канцлер Шольц находился в Москве. Можно только сожалеть, что в Москве пошли на это эскалационное действие, которое только осложняет ситуацию в Европе", - сказал он.

По его мнению, "даже сама постановка вопроса в РФ о признании оккупационных структур в ОРДЛО является шагом к разрушению Минских соглашений".

"Если Россия приняла решение де-юре и де-факто выйти из Минских соглашений, то это только окончательно доказывает, что именно российская сторона несёт ответственность за отсутствие существенного прогресса в переговорном процессе по прекращению войны на Донбассе", - сказал советник Андрея Ермака.

Ранее о том же заявил и глава МИД Украины Кулеба.

"Отметим, что если признание "ЛДНР" состоится, то, действительно, Минские соглашения будут похоронены. К абсолютной радости украинских властей, которые их не хотят исполнять. И именно поэтому на данном этапе признание маловероятно. Но в будущем все может быть", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

О том, при каких условиях может реализоваться сценарий признания Россией "ЛДНР" "Страна" анализировала в отдельном материале.

Также сообщали, Рада обратится к НАТО, ООН и Евросоюзу с обращением о непризнании "ЛДНР".