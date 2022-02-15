На Банковой заявили, что признание "ЛДНР" Россией будет означать выход РФ из Минских соглашений.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что признание "ЛДНР" Россией будет означать выход РФ из Минских соглашений.
Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина", комментируя обращение Госдумы к президенту России о признании "ЛДНР".
"Естественно, выход России из Минских соглашений и какие-либо политико-юридические шаги в интересах оккупационных структур должны получить немедленную оценку и реакцию демократического сообщества. Показательно также и неуважение к германской стороне как к участнице Нормандского формата, проявленное Госдумой России. Это решение было проголосовано тогда, когда канцлер Шольц находился в Москве. Можно только сожалеть, что в Москве пошли на это эскалационное действие, которое только осложняет ситуацию в Европе", - сказал он.
По его мнению, "даже сама постановка вопроса в РФ о признании оккупационных структур в ОРДЛО является шагом к разрушению Минских соглашений".
"Если Россия приняла решение де-юре и де-факто выйти из Минских соглашений, то это только окончательно доказывает, что именно российская сторона несёт ответственность за отсутствие существенного прогресса в переговорном процессе по прекращению войны на Донбассе", - сказал советник Андрея Ермака.
Ранее о том же заявил и глава МИД Украины Кулеба.
"Отметим, что если признание "ЛДНР" состоится, то, действительно, Минские соглашения будут похоронены. К абсолютной радости украинских властей, которые их не хотят исполнять. И именно поэтому на данном этапе признание маловероятно. Но в будущем все может быть", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".
О том, при каких условиях может реализоваться сценарий признания Россией "ЛДНР" "Страна" анализировала в отдельном материале.
Также сообщали, Рада обратится к НАТО, ООН и Евросоюзу с обращением о непризнании "ЛДНР".