Вчерашняя встреча политсоветников показала, что трое из четырех участников "нормандского формата" не готовы выполнять минские договоренности. Такое заявление сделал заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак, передает РИА Новости.

"Стало ясно, что все эти годы, семь лет - через два дня будет семь лет минскому комплексу мер - вели игру. Оказалось, что три из четырех участников "нормандского" формата не готовы выполнять минские соглашения. Даже упоминания самих положений - мы предлагали процитировать... коллеги нам сказали, что это невозможно", - заявил Козак журналистам.

Напомним, ранее Козак заявлял, что Ермак отказался цитировать в итоговом документе Минские соглашения по особому статусу Донбасса, а Германия и Франция не хотят влиять на Украину по выполнению Минских соглашений.

Напомним, что встреча советников лидеров стран Нормандской четверки в Берлине продолжалась более 9 часов. Предыдущая встреча политсоветников в Париже две недели назад продолжалась более восьми часов.

На предыдущей встрече в Париже Ермак обязался рассмотреть предложение "ДНР" и "ЛНР" по урегулированию на Донбассе. Об этом было сказано в письме представителей "ЛДНР" Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего, адресованном спецпредставителю ОБСЕ в Украине и ТКГ Микко Киннунену.

Однако сразу же после появления информации об обещании Ермака предоставить ответ на предложения "ЛДНР" по реализации Минских соглашений Банковая дезавуировала это обязательство. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и в "нормандском формате" нет никаких юридических обязательств перед представителями "властей ЛДНР".