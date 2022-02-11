Следующая встреча политических советников лидеров стран Нормандской четверки может состояться в марте.

Об этом сообщает немецкое агентство dpa.

"Вторые переговоры между представителями России и Украины с начала нынешнего кризиса завершились без каких-либо далеко идущих подвижек", - сообщает агентство.

После почти десятичасовых переговоров в Берлине немецкие и французские посредники заявили, что переговоры были "сложными, в ходе которых были четко выработаны различные позиции и различные возможные решения". Еще одна встреча, по данным dpa, назначена на март.

Напомним, "Страна" глава Офиса президента Андрей Ермак по итогам вчерашних переговоров в Берлине заявил, что на встрече нормандских советников в Берлине не смогли согласовать единый документ.

Также мы писали о том, что заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что Андрей Ермак отказался цитировать в итоговом документе Минские соглашения по особому статусу Донбасса.

"Страна" разбиралась, почему Ермак провалил переговоры по Донбассу и ждать ли теперь "вторжения".

О том, как проходила первая в этом году встреча нормандских советников, которая состоялась в конце января в Париже, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.