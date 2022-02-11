Глава Офиса президента Андрей Ермак вышел к журналистам после окончания встречи советников нормандской четверки. Он заявил, что в ходе девятичасовой дискуссии стороны так и не смогли прийти к выработке единого документа.

"Сегодня продолжилась дискуссия, все стороны подтвердили заинтересованность, все подтвердили, что нормандские встречи должны продолжаться. Общего документа заключить не удалось", - сказал чиновник.

На брифинге Ермак принялся говорить общими фразами. По его словам, принятие решения перенесли на будущее, когда скоро политсоветники соберутся снова.

Также он выразил надежду на то, что тема принятия законов, которых требует "Минск-2", будет рассмотрена на заседании ТКГ.

"Надеюсь, что на следующем заседании трехсторонней контактной группы будут рассмотрены законы, которые предусмотрены Минским форматом. У нас есть несколько успешных кейсов, в том числе касаемо прекращения огня. И есть уверенность, что мы достигнем такого желанного для всех украинцев результата", - заявил глава Офиса президента.

Как писала "Страна", предыдущая встреча политсоветников в Париже две недели назад продолжалась более восьми часов. И тоже ни к какому результату не привела. Стороны договорились договариваться и дальше.