Первая за несколько месяцев встреча советников лидеров стран Нормандской четверки завершилась. Переговоры представителей Украины и России Андрея Ермака и Дмитрия Козака длились восемь часов.

Встреча проходила в Елисейском дворце. Переговоры начались около 12:00 (13:00 по Киеву).

"Все итоги наших непростых восьмичасовых дискуссий вместились на полстраницы текста", сказал по итогам встречи Дмитрий Козак.

Андрей Ермак заявил, что у сторон много расхождений по Минским соглашениям и подтвердил, что через две недели в Берлине пройдет новая встреча.

Украинскую делегацию на встрече представлял глава Офиса президента Андрей Ермак. Российскую делегацию - заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Германию на встрече представлял внешнеполитический советник нового канцлера ФРГ Йенс Плётнер, Францию - дипломатический советник президента страны Эммануэль Бонн.

Последний раз советники лидеров стран "нормандского формата" встречались в сентябре прошлого года по видеосвязи. Тогда консультации закончились безрезультатно.

Как писала "Страна", в начале января Бонн и Плётнер посетили Москву, где провели встречу с Козаком, после чего французский и немецкий чиновники поехали в Киев и провели переговоры с Ермаком.

Накануне нынешней встречи в Кремле заявили, что в Париже представитель России Дмитрий Козак донесет до собеседников озабоченность Москвы по поводу конфликта на Донбассе.