Глава Офиса президента Андрей Ермак опроверг информацию источников агентства DPA о том, что сегодня он на встрече советников лидеров "Нормандского формата" в Париже собирается договариваться о дате переговоров Украины с "ЛДНР" о статусе Донбасса.

Об этом он заявил в комментарии "РБК-Украина".

"Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, является неизменной, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать "зраду" на ровном месте", - сказал Андрей Ермак.

По его словам, конкретной повестки дня встречи "нормандских советников" нет.

Ермак рассказал, что Украина хотела бы обсудить сегодня режим прекращения огня, гуманитарные вопросы, открытие пропускных пунктов и продолжение работы в "Нормандском формате".

Напомним, встреча советников лидеров "Нормандского формата" состоится сегодня, 26 января, в Париже.

Ранее сообщалось, что на встрече нормандских советников Москва поднимет вопрос о линии фронта на Донбассе.

Ермак также говорил, что на встрече возобновится обсуждение конфликта на Донбассе.