Советники лидеров стран "нормандского формата" 26 января на встрече в Париже могут договориться о дате переговоров Украины с "ЛДНР" о статусе Донбасса.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в администрации президента Франции Эммануэля Макрона.

Политические советники "нормандской четверки" - Германии, Франции, Украины и России - должны встретиться в среду, 26 января, в Париже.

До сих пор украинские власти категорически отказывалась от прямых переговоров с "республиками" Донбасса, называя такие контакты пересечением "красных линий".

"Поменяется ли что-либо в этом отношении завтра, или же это пока что лишь пожелания Франции и Германии к Украине, которые Киев проигнорирует, - узнаем уже завтра", - комментирует ситуацию Telegram канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что президент Франции Эмманюэль Макрон 24 января заявил, что намерен в ближайшие дни провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и предложить ему некий "путь деэскалации" в Украине.

Также мы приводили заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что президент Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским коллегой Путиным.