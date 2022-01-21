На фоне заявлений "ДНР" о подтягивании украинских сил к линии фронта, в Главном управлении разведки Минобороны утверждают, что с начала года Российская Федерация "тайно переправила" в "ДНР" более 7 тыс. тонн топлива, несколько единиц танков, самоходных артиллерийских установок, а также другие вооружения и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.

Об этом пресс-служба ГУР Минобороны сообщила в Facebook.

"С начала текущего месяца оккупанты скрыто завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) более 7 тыс. тонн горючего, несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов. Кроме того, для комплектования личным составом подразделений противника через развернутую на территории РФ сеть вербовочных центров осуществляется активный набор наемников, направляемых на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях после прохождения интенсивных курсов подготовки в учебных центрах", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Вашингтон увидел "сигнал агрессии" в российско-белорусских военных учениях у границ Украины, которые должны начаться 10 февраля. В Госдепе США считают, что Россия под предлогом учений с Беларусью может напасть на Украину с севера.

Мы также писали о том, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о том, что поставки военного вооружения Киеву со стороны западных стран способствуют тому, что ситуация в Украине сейчас становится "весьма и весьма напряженной".