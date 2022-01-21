Накануне встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена а Женеве "ДНР" обвинила Киев в подготовке к началу военной операции на Донбассе.

"Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин заявил, что ВСУ перебросили на Донбасс РСЗО "Ураган" и "Смерч" и начали активное восполнение запасов боеприпасов.

"Командование Народной милиции ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий в Донбассе", - утверждает Басурин.

Он также утверждает, что "вероятность использования Украиной химоружия сохраняется. Подразделения РХБЗ проводят тренировки на полигоне Анадоль на базе 25 бригады ВСУ".

Также, по его словам, по всей линии соприкосновения фиксируется усиление разведывательной деятельности ВСУ с использованием беспилотников.

Напомним, на сегодня запланирована встреча Лаврова и Блинкена в Женеве. Госсекретарь США уже заявил, что встреча с с главой МИД РФ покажет, возможно ли еще дипломатическое решение кризиса вокруг Украины.

Мы также сообщали о том, что государственный секретарь США призвал украинцев работать вместе и готовиться к "тяжелым дням" перед тем, как президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом не поддаваться панике.