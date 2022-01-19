Владимир Зеленский записал новое видео, в котором назвал "вторжение России" слухами и прозрачно намекнул, что слухи эти раздувают западные партнеры.

Зеленский заявил, что "вторжение" - это не новость, поскольку оно началось еще в 2014 году. "Эти риски существуют не один день, и они не стали больше. Большим стал ажиотаж вокруг них".

По словам Зеленского, "сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы". Он заявил, что атака идет на инвесторов и бизнес.

"Ослабить Украину, чтобы вынудить к уступкам и создать такой фон, чтобы наше "нет" звучало слабее", - заявил Зеленский.

Президент по сути подтвердил версию, которую уже публиковала "Страна" - угрозой эскалации американцы хотят заставить Киев пойти на выполнение политической части Минска-2.

Далее он призвал не поддаваться панике и не снимать деньги со счетов. "Нужно выдохнуть и успокоиться, не бежать за солью и спичками".

А также посоветовал "партнерам быть действенными не на словах". Еще одна шпилька в адрес американцев и их заявлений о "вторжении РФ".

Приводим полный текст обращения Зеленского:

"Дорогие граждане Украины, нам присущи качества, которые одновременно являются и нашими сильными сторонами, и слабыми местами. Это смелость и решительность. Нам достаточно секунды, чтобы без сомнения и колебаний сделать героический поступок. Но иногда мы, к сожалению, так же быстро, без сомнения и на эмоциях можем делать глупости.

За секунду дойти к категорическому выводу, верить слухам, а не официальным источникам. Не чувствовать, когда играют нашими эмоциями. Не понимать, когда манипулируют нашими мыслями. Но главное - не понимать, как наступали на те же самые грабли много раз и много лет.

Сейчас все новости и информационное пространство заполнены похожими сообщениями. Про войну с Россией, про то, что вторжение может начаться прямо завтра, в любой момент и это "уже точно". И оно отличается от того "точно", которое было месяц назад и "точно", которое было в прошлом году. А еще точно то, что мы якобы не готовы. Но якобы нас не оставят самих.

Все в мире нас поддерживают, но все в Украине будут мобилизованы, хотя все это - "еще не точно". Всю эту риторику в официальных политических заявлениях, в новостях СМИ, в слухах возле подъезда объединяет одна вещь, один логический вопрос: "А в чем собственно новость? Разве это не является реальностью уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас?".

Эти риски существуют уже не один день и они не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них. И сейчас активно нападают не нашу землю, а на ваши нервы, чтобы у вас было постоянное чувство тревоги, а также эмоции инвесторов и конъюнктура для бизнеса - ослабить Украину, чтобы принудить к уступкам. Создать такой фон, чтобы наше "нет" звучало слабее.

Сейчас единственный повод для паники - если после 8 лет войны мы будем до сих пор поддаваться панике. Снимать со счетов деньги, снимать все с полок, скидывать всем друзьям и знакомым фейки и страшилки. Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять. Нужно выдохнуть, успокоиться, не бежать за гречкой и спичками. Всем СМИ - быть средствами массовой информации, а не массовой истерии. В погоне за хайпом не помогать врагу.

Сообщать каждый день про то, что война может быть завтра - это точно ее не остановит. Всем нашим партнерам быть действенными и не на словах. Важно не только информация про то, что может сделать Россия, но и про то, что в этом случае будет делать мир. Без абстрактных "им это не пройдет ", а называя конкретные санкции и мероприятия, на которые готов весь мир.

Украина не хочет войны. Но Украина должна всегда быть к ней готовой. Не боится, потому что защищает свою землю. Не сдастся, потому что это наша земля. Бежать некуда. И это не новость. Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности. У нас сильная, смелая, готовая каждый день ко всему армия. И это не новость.

Каждое мое утро начинается с информации про реальную ситуацию на Донбассе и рядом с нашими границами. Мы знаем про все возможные угрозы и понимаем все возможные наши действия в ответ. И это не новость. Мы рассчитываем прежде всего только сами на себя. Не потому что у нас нет поддержки - она есть. А потому что у нас есть достоинство и гордость. Именно поэтому у нас есть партнеры. И уровень их поддержки и международной коалиции высокий, как никогда. И это не новость.

Мы про все знаем и ко всему готовы. Но делаем все, чтобы в итоге нам это не понадобилось. Делаем все для решения дипломатическим путем. Делаем все для наступления мира в Украине.

Что делать вам? Только одно. Сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, в нашей Украине. Не накручивайте сами себя. На все реагируйте мудро, а не эмоционально. Головой, а не сердцем. Не кричать "Все пропало", а знать, что все под контролем и все идет по плану. Не думать тревожно и постоянно "Что будет завтра? Что будет в будущем?". А знать.

Рассказываю: 22 января мы с вами отпразднуем День Соборности Украины. Мы откроем Запорожский мост, за год построим самую большую трассу в Украине от Ужгорода до Луганска. Будем строить дороги, мосты, школы, стадионы, вагоны, самолеты, танки. Вакцинируем большую часть населения. В апреле отметим Пасху, в мае - солнце, шашлыки, выходные, День победы. А дальше лето, мы будем сдавать ВНО. Поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться, гулять на свадьбе. А дальше осень, где, надеюсь, мы будем болеть за нашу сборную на Чемпионате мира по футболу в Катаре. А дальше зима - и будем готовиться к новогодним праздникам.

Как всегда, как и в этом году, 31 декабря всей семьей соберемся за столом и я уверен, что в новогоднем обращении я скажу: "Дорогие украинцы, я же говорил - вы молодцы. Мы не паниковали, не поддавались на провокации. Мы были спокойными, сильными и встречаем следующий новый год без паники. Без страха. Надеюсь, без вирусов. И искренне верю, без войны"".