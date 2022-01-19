Сегодня, 19 января, Украину посетил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Это произошло в день оглашения меры пресечения Петру Порошенко и спустя несколько дней после завершения переговоров с Россией по гарантиям безопасности.

Судьба этих переговоров пока неизвестна. Сегодня от Блинкена прозвучало, что на пятничную встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым американский представитель не везет письменного ответа на предложения Москвы.

Но не факт, что миссия Блинкена вообще в этом состояла. Есть ряд признаков, что прилетал он конкретно по вопросу Минских соглашений.

Также госсекретарь анонсировал скорое назначение посла США в Украине.

"Страна" рассказывает о визите американского чиновника, его переговорах с руководством Украины и публикует выводы.

Как прошел визит Блинкена. Официальная часть

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прилетел в Киев утром в среду. Но сразу же отправился не на Банковую, а в американское дипломатическое представительство.

"Отдельное спасибо коллегам из Посольства США в Украине, которые неустанно работают здесь. Мы ценим жертвы и тяжелый труд вас и ваших семей во имя американского народа. Ваша безопасность и благополучие имеют первостепенное значение", — написал Блинкен в Твиттере.

Посольство привело одну цитату госсекретаря: "Я очень, очень надеюсь, что мы продолжим двигаться по дипломатическому и мирному пути, но в конечном счете это зависит от президента Путина".

Затем состоялась встреча с Владимиром Зеленским. Первым о ней отчитался президент Украины.

"Завершили переговоры с Энтони Блинкеном. Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен США за действенную политическую и поддержку безопасности. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что никакого решения об Украине без Украины не будет", — написал Зе.

Блинкен, в свою очередь, также отписался в соцсети.

"Я уведомил президента Украины о наших переговорах с Россией на прошлой неделе и подчеркнул, что ничего не будет об Украине без Украины. Я приветствую приверженность Украины мирному урегулированию и призываю Россию использовать дипломатию как единственный путь вперед", — указал госсекретарь.

Затем Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. По ее итогам украинский дипломат заявил об отсутствии планов по наступлению на Донбасс.

"Украина не планирует никаких наступательных операций, мы работаем исключительно над укреплением нашей обороноспособности, и тут конгресс США остается нашим партнером номер один", - сказал Кулеба.

В ходе подытоживающего визит брифинга Блинкен заявил, что приехал, чтобы заявить о поддержке Украины со стороны США во время угрозы со стороны России.

"США продолжают поддерживать Украину в возможностях защитить себя и будут продолжать финансировать оборону Украины, выделив дополнительно 300 миллионов долларов", — отметил Блинкен, добавив при этом, что решить конфликт на Донбассе можно только дипломатическим путем.

По его мнению, Россия может быстро нарастить военное присутствие у границ Украины и предпринять агрессивные действия в отношении этой страны. По его данным, у РФ есть планы нарастить силы, сосредоточенные вблизи Украины.

"Это дает президенту Путину возможность в очень короткие сроки предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины", — сказал он.

По словам Энтони Блинкена, США интенсивно работают с правительством Украины и странами ЕС, чтобы разработать обширный пакет санкций против России, которого не было раньше — это финансовый и товарный компоненты.

Отчитались о визите госсекретаря и в Госдепе США: "Блинкен вновь подчеркнул, что если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнерами вынудят российскую экономику заплатить большую цену, пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине за пределами той, что ранее предоставлялась".

Также Блинкен сообщил, что в ближайшее время будет выдвинута кандидатура на должность посла США в Украине.

Конкретных сроков он обозначать не стал, но дал понять, что кандидатура посла уже определена.

"Когда посол будет номинирован, этот человек будет иметь полное доверие президента США, это будет человек, которого я очень хорошо знаю и с кем у меня тесные отношения, этот человек будет иметь очевидный опыт и знания относительно региона. Я предполагаю, что эта номинация будет объявлена очень скоро", - сказал Блинкен.

Также Блинкен наставал на решение важного для США вопроса в плане усиления внешнего управления Украиной. А именно - завершить отбор главы САП. Так и сказал - "мы хотим увидеть это в ближайшее время".

"Я сегодня встречался с президентом Зеленским, мы говорили о практически всех этих вопросах, включая реформы. И Президент Зеленский внедряет эти реформы, включая судебную реформу, но есть и другие вещи, которые должны пройти, в частности, назначение главы САП. Мы хотим увидеть это в ближайшее время", - заявил Блинкен в интервью "Голосу Америки".

Напомним, 21 декабря комиссия по избранию главы САП провела конкурс, но победителя не объявила. Им должен был стать детектив НАБУ Александр Клименко, который набрал большее число баллов, чем его соперник прокурор Андрей Синюк.

Почему Банковая сорвала назначение главы САП и чем это ей обернется подробно разбиралась "Страна".

О Минских соглашениях и ответе Лаврову. Интервью Блинкена

Будучи в Киеве, Энтони Блинкен дал интервью изданию "Голос Америки". В беседе с журналисткой он отметил, что что не может комментировать дело против Петра Порошенко, но отметил важность независимости судей и отсутствия преследований. В ключе этой же ключе он отметил "необходимость объединения украинцев перед российской угрозой".

Во время интервью, как отметила корреспондент, они находились в отеле "Хаятт" и видели происходящее у Печерского суда воочию.

То есть Блинкен, как и другие запарные страны, хоть и не выражали прямо поддержку Порошенко, но давали понять, что не считают педалирование уголовного дела против него своевременным.

Но ключевое в заявлении Блинкена было другое. Он сказал, что что не видит смысла пересматривать Минские соглашения: "Есть целый ряд четких шагов, которые обе стороны должны предпринять. Некоторые из них Украина уже сделала, по некоторым сейчас решается". По его словам, Минск—2 - "это сейчас единственный путь" (подробнее о том, что это значит - читайте ниже).

По словам Блинкена, скоро состоятся "некоторые совещания" в рамках Нормандского формата. Он считает, что на Донбассе в последние недели улучшилась ситуация с режимом прекращения огня: "Мы возвращаемся к тому, где мы были в 2020-м году".

На вопрос о том, что будет делать США в случае российского вторжения, Блинкен дал обтекаемый ответ. Вашингтон в таком случае, по словам, запустит серьезные экономические санкции против России, предоставит военную помощь Украине и усилит оборону НАТО на восточном фланге.

Уже в пятницу, 21 января, Блинкен встретится в Женеве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Анонсируя эти переговоры, госсекретарь США заявил, что не везет туда письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности, на которых настаивает Москва.

Что означает визит Блинкена в Украину?

Итак, мы видим, что львиная доля заявлений Блинкена и его украинских визави сегодня, была дежурной. О поддержке Украины, о том, что ничего без нее обсуждаться не будет (хотя уже послезавтра Блинкен сделает это вместе с Лавровым, а завтра с главой МИД Германии), о санкциях против России, которые введут, если она нападет на Украину. Ну а если не нападет, то, получатся, не введут (сама Россия сегодня в очередной раз на уровне МИД отрицала планы войны с Украиной).

Все это те же заявления, которые звучат от Госдепа и без визитов в Киев каждый день.

Но обращают на себя внимание два момента. Первый - слова Блинкена о том, что он не везет в Женеву на встречу с российским коллегой Лавровым ответ США на предложения России по безопасности.

Сроки, когда Москва ждет от Штатов такой ответ, подходят к концу. Но, как видим, за океаном не торопятся формулировать свои тезисы на бумаге.

С одной стороны, их может передать не Блинкен, а кто угодно другой - из Москвы их, например, увезла его зам Карен Донфрид. С другой - пока нет признаков, что такие ответы вообще поступят (по крайней мере госсекретарь мог бы сделать намек, что ответим, но не сейчас).

Второй момент - собственно география поездки главы Госдепартамента. После Украины он полетит в Германию, а потом на встречу с Лавровым в Женеву.

Это значит, что ездил Блинкен в Киев не с общими фразами, а с некой повесткой, в которую включены все три европейских страны - Украина, Россия и Германия, как основной куратор Киева в ЕС.

Стандартных тем, которые затрагивают все три страны одновременно, обычно звучит две: газ и Донбасс/Минские соглашения. Кроме того, сегодня за Германией и шире - Евросоюзом последнее слово по санкциям, которыми грозят американцы России (вроде отключения SWIFT).

Но основной темой, судя по всему, визита Блинкена в Киев был Минск-2. Поскольку вопрос этих санкций явно с Киевом согласовывать никто бы не стал. Как и тему "Северного потока-2", который уже построен, и его запуск зависит лишь от Германии.

"Страна" еще вчера сообщала, что конкретно сейчас госсекретарь привез в Киев требования по продвижению политической части Минских соглашений - такую информацию передали нам источники в дипломатических. И, судя по цитированному выше интервью Блинкена - эти вопросы действительно поднимались.

Две ключевых позиции, о которых сказал Блинкен по Минску-2.

Первая - Минские соглашения не нужно пересматривать и это единственный путь урегулирования на Донбассе.

Вторая - в Украине сейчас "решаются" некие действия по той части соглашений, которые Украина еще не выполнила. Под этим, очевидно, следует понимать политическую часть Минских соглашений (выборы до передачи контроля над границей, амнистия, особый статус и закрепление его в Конституции).

Тут уместно напомнить, что украинские власти официально заявляют о нежелании выполнять политическую часть соглашений и настаивают на ее изменении.

То есть Блинкен своими заявлениями фактически посоветовал Киеву изменить свою позицию по этим вопросам.

Характерно также, что глава Госдепа как признак позитивных сдвигов упомянул усиление режима тишины, которое началось после звонка Байдена Путину, а потом и Зеленскому.

То есть Блинкен лишь подтвердил догадки, что это была изначально инициатива американцев. Иначе сложно было объяснить, почему Киев решил через год сам вернуться к перемирию, хотя ранее таких стремлений не проявлял.

И, раз тему деэскалации по Донбассу активно двигают США, можно предположить, что некие договоренности между Москвой и Вашингтоном на эту тему были. А значит, и нынешние переговоры по стратегической стабильности имеют шанс не провалиться - несмотря на сопровождающий их шум из взаимных угроз.

Но это, конечно, если в Киеве захотят и смогут двигаться по выполнению политической части Минских соглашений, а не саботировать их и дальше. И если США захотят для давления по этому вопросу на украинскую власть задействовать все свои ресурсы.

Пока что делают они это крайне осторожно, сопровождая каждый шаг обвинениями в адрес России, чтоб не создавать впечатление тотальной зрады. Но, возможно, пока в Вашингтоне все еще надеются уговорить Зеленского поменять свою позицию по Минским соглашениям по "доброй воле". Ну а если не получится, тогда уже могут быть совсем разные варианты.