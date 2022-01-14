Сегодня, 14 января, глава МИД Сергей Лавров дал ежегодную пресс—конференцию. Главной темой стали итоги переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ относительно безопасности.

Немало вопрос журналистов касалось Украины. Министр прокомментировал гарантии невступления страны в НАТО, раскритиковал политику президента Владимира Зеленского относительно русскоязычного населения.

Также он заявил об обустройстве иностранных баз на украинской территории. Запад он назвал "зарвавшимся", обозначил позицию по дальнейшему использованию войск ОДКБ, возможным американским санкциям и многому другому.

Также Россия впервые прокомментировала, что надо понимать под военно-техническим ответом России НАТО.

"Страна" публикует главные заявления главного российского дипломата и анализирует их.

Украина: не только НАТО, но и Минские соглашения

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Запад "зарвался" и наращивает свои военные усилия вокруг России. В частности, в Украине.

"На Украине создают англичане базы. Они строят базы на Азовском море. Нас это категорически не может устроить, это неприемлемый подход", - заявил глава МИД РФ.

По словам министра иностранных дел, терпению России пришел конец: "Мы очень терпеливые. Мы долго запрягаем, и уже пора начинать ехать".

Также главаМИД России отметил, что Москве будет недостаточно гарантий невступления Украины в НАТО.

"Даже если Украина остается вне НАТО, там могут быть двусторонние договоренности с американцами и англичанами... Это нам тоже неприемлемо. Теперь туда еще хлынул Евросоюз. Они активно пиарят направление своей военной миссии на Украину. Там, кстати, ни линии соприкосновения все больше и больше концентрируется войск... Необычно большое количество. Но Запад это не беспокоит", - сказал Лавров.

По его словам, в Киеве сохраняется мотивация по зачистке русского населения. И напомнил призывы Зеленского к тем, кто любит Россию, уезжать из Украины.

"Господа Зеленский и его соратники требуют от русских убираться из Украины. А что, если он использует свои вооруженные силы, чтобы русских оттуда выгнать?"

Лавров выразил мнение, что военная помощь Запада создает у Киева "искушение силовым путем решить вопрос Донбасса".

В ходе пресс-конференции российский дипломат посоветовал Западу обратить внимание на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес русских и русскоязычных на Украине, а не на "вторжение" России.

Как отметил Лавров, недавно президент Зеленский, говоря о жителях Донбасса, назвал их "особи" и заявил, что "если вы "особи", будучи гражданами Украины, считаете себя русскими, хотите по-русски говорить, хотите исповедовать русскую культуру, то валите в Россию".

"Около линии соприкосновения [Украина] собрала необычно большое количество [вооруженных сил], но Запад это не беспокоит. Беспокоит то, что Россия делает на своей территории... А что, если он решит накопившиеся подразделения вооруженных сил использовать, чтобы русских оттуда выгнать?.. Поэтому я предложил бы нашим западным коллегам, когда они оценивают, кто и где, куда свои войска на своей территории передвигает и перемещает, посмотреть, какие цели провозглашают украинские радикалы во главе с президентом, по сути дела, в отношении русских и русскоязычных", - сказал министр иностранных дел.

То есть Лавров высказал следующую формулу по Украине: не только юридический отказ от НАТО, но и выполнение Минска-2. Поскольку без этого невозможно мирным путем снять угрозы эскалации на Донбассе.

О гарантиях безопасности и санкциях

Оценивая состоявшиеся на этой неделе переговоры, министр иностранных дел России напомнил, что Москва продолжает требовать юридически обязывающих гарантий нерасширения Североатлантического Альянса.

"Ожидаем ответов от наших коллег. Ответов письменных и положенных на бумагу. И продолжим работу, чтобы мы были готовы к любому развитию событий", - заявил российский министр.

Список требований, ранее подготовленных Москвой, он назвал пакетным предложением. И объяснил, что у России нет в переговорах с американцами скрытой повестки.

"Мы не пытались играть в какие-то игры "проси больше - дадут меньше". Это известная одноходовочка, но у нас все гораздо серьезнее. Мы категорически не приемлем появления на наших границах НАТО. Это красные линии по-настоящему, они это знают".

Также глава МИД РФ прокомментировал угрозы новых санкций, которыми грозят США, если Россия нападет на Украину или признает "ДНР" и "ЛНР".

Лавров заявил, что Москва за последние годы добилась успехов по импортозамещению в высокотехнологических отраслях, поэтому санкций не боится.

"Мы готовы к любому развитию событий в сфере экономики. Если у нас и были какие-то иллюзии, то за последние семь лет они растаяли полностью. Полагаться нужно только на себя", - сказал министр.

Также Россия впервые прокомментировала, что надо понимать под военно-техническим ответом России НАТО.

"Военно-технические меры - это меры по развертыванию военной техники", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Также он рассказал, что Москва будет вести переговоры со странами-союзниками на военные темы, если получит отказ от Запада по своим требованиям.

Впрочем, если выделить главную мысль Лаврова - нужно дождаться письменного ответа США. Где вполне могут прозвучать реальные предложения по урегулированию (каким оно может быть, "Страна" уже анализировала).

То есть двери к неким взаимоприемлемым решениям еще не закрыты. Хотя их вероятность пока невысока.

Сергей Лавров заявил, что даже если США предложат отведение ракет на безопасное расстояние и снижение интенсивности учений, Россия не снимет свое условие по нерасширению НАТО. Альянс, напомним, это условие уже на словах отмел. И вряд ли на него согласятся в письменной версии "ответа Путину".

Новые миссии для ОДКБ

Лавров не исключил, что войска ОДКБ после миротворческой операции в Казахстане будут использоваться и в других странах.

Он увязал это с тем, что ситуация в Средней Азии обострилась после бегства США из Афганистана.

"Потенциал миротворческих сил доказал свою дееспособность всему миру... Надо держать порох сухим - не дай бог что-то случится, мы должны быть готовы. Потому что поползновений извне расшатать ситуацию и в других странах ОДКБ стало больше. Особенно после того, как американцы бежали из Афганистана", — сказал дипломат.

То есть в странах Организации - а это Казахстан, Таджикистан, Армения, Беларусь и Россия - "оранжевых" или казахских сценариев Москва, скорее всего, не допустит. По крайней мере, в Казахстане этому создан прецедент.

Полная версия пресс-конференции Лаврова 14 января 2022: