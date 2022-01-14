Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров, который сегодня уже выступил с обвинениями в сторону США, считает, что Запад "зарвался и пошел на обострение" в Украине.

Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции в пятницу, 14 января.

"В Украине создают англичане базы. Они строят базы на Азовском море. Нас это категорически не может устроить, это неприемлемый подход", - заявил глава МИД РФ.

Также он добавил, что терпение РФ подходит к финалу.

"Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливые. Мы долго запрягаем, и уже пора начинать ехать", - сказал Лавров.

Напомним, в декабре прошлого года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в двух украинских городах - в Бердянске (Запорожская область) и Очакове (Николаевская область) появятся новые военные базы в рамках договоренностей с Великобританией.

Ранее мы писали, что Лавров обвинил CША в попытке спровоцировать "маленькую войнушку" в Украине. Таким образом Лавров отреагировал на встревоженность Запада, где в последнее время часто сообщается о наращивании российских войск у границ Украины.

Также мы писали, что глава МИД России считает, что Украина концентрирует войска на Донбассе с одобрения Запада. Он заявил, что информация о численности войск известна давно, и Запад в курсе увеличения численности ВСУ в зоне конфликта.