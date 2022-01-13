В Москве рассчитываю, что после прошедших переговоров России с США и с НАТО Вашингтон и Альянс сдержат свои общения и "положат на бумагу" свою реакцию на предложения по гарантиям безопасности.

Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, которого цитирует ТАСС.

По его словам, переговоры прошли так, как и ожидала Москва. США и НАТО не соглашаются с тем, что у России есть право претендовать на нерасширение альянса на восток.

При этом в Москве рассчитывают, что США и НАТО сдержат обещание и "положат на бумагу" свою реакцию на предложения по гарантиям безопасности. По словам Лаврова, американская сторона пообещала представить встречные предложения уже на следующей неделе, реакция НАТО ожидается также в течение недели.

В то же время, министр считает, что хоть и позиция Запада является бескомпромиссной, но переговоры получились деловыми.

"Что касается переговоров, они....отражают серьезное противостояние на мировой арене, попытку Запада утвердить свое доминирование, беспрекословно добиваться всего того, что ему кажется необходимым для продвижения своих интересов. Это в полной мере выразилось в ходе переговоров, хотя могу подтвердить, переговоры были деловыми. Вот эта позиция Запада, достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая и бескомпромиссная, излагалась достаточно спокойно, в деловом ключе, что позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся переговоров в Вашингтоне", - заявил Лавров.

Напомним, в Кремле прошедшие переговоры назвали неудачными.

Ранее "Страна" подробно проанализировала, как прошли переговоры России и США в Женеве и о чем договорились РФ и НАТО в Брюсселе.