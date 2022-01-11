Первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман, которая представляет американскую сторону в переговорах с Россией, заявила, что решения по поводу Украины не будут принимать без ее участия.

Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте, во вторник, 11 января.

"Как мы говорим - ничего о вас без вас. Мы не будем принимать решения об Украине без Украины", - написала Шерман.

Напомним, 10 января в Женеве состоялись переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часов. "Страна" ранее рассказывала, о чем Россия и США говорили в Женеве.

Также мы писали, что Россия в Женеве заявила об отсутствии прогресса в вопросах нерасширения НАТО.

Кроме того, мы сообщали, что после переговоров с Россией в Женеве Штаты согласились обсудить лимит на военные учения в Европе.

Также "Страна" писала, что в Министерстве иностранных дел РФ рассказали об ожиданиях от Совета Россия-НАТО, который состоится завтра, 12 января, в Брюсселе.