Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. В ходе переговоров Калын заявил, что Турция готова быть посредником в переговорах, которые касаются урегулирования ситуации в Украине.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

"В рамках глобальных и региональных вопросов состоялся обмен мнениями по украинскому кризису, протестам в Казахстане, процессу нормализации отношений с Арменией, событиям в Афганистане, Боснии и Герцеговине и Эфиопии", - сообщает канал.

При этом, по словам Калына, ситуация в Украине должна быть урегулирована путем диалога и сотрудничества, а Турция готова всячески содействовать этому.

"Была подчеркнута важность, которую Турция придает защите территориальной целостности Украины", - цитирует телеканал пресс-службу президента Турции.

Отдельное внимание Калын и Салливан уделили вопросу политических и экономических отношений Турции и США, а также развитию совместного стратегического механизма.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган три раза за несколько недель предложил стать посредником между Россией и Украиной.

Также ранее мы писали, что в декабре прошлого года госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили напряженность отношений между Украиной и Россией.