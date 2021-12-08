Президент Турции Тайип Эрдоган уже третий раз за последние недели предложил стать посредником между Россией и Украиной.

Об этом со ссылкой на Эрдогана пишет Sabah.

"Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий в Украине и ее ближайшем окружении. Мы надеемся, что напряженность больше не усилится и что стабильность в регионе сохранится. Мы готовы оказать всяческую поддержку в снижении напряженности между Россией и Украиной, которая нарастает в последние недели, и налаживании канала диалога. С согласия обеих сторон мы можем предложить содействие, посредничество или поддержку в любом желаемом формате. Конечно, мы без колебаний внесем свой вклад в дело мира в регионе", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, 29 ноября Эрдоган предложил стать посредником между Украиной и Россией.

После этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова и глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировали на предложение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником между Украиной и РФ. Фактически Москва опровергла такую возможность.

Впрочем, в начале декабря пресс-секретарь президента Турции заявил, что Реджеп Эрдоган может организовать переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.