На митинге 4 декабря в городе Сиирт с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана неизвестные пытались совершить теракт. Служба безопасности обнаружила под личной машиной полицейского мину с дистанционным управлением.

Об этом сообщает турецкая ежедневная газета Sabah.

По данным газеты, полицейский, который управлял машиной, был задействован в обеспечении безопасности на митинге. А самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением нашли под днищем его личного автомобиля в последний момент.

После обнаружения взрывчатки к месту происшествия были направлены специалисты по обезвреживанию бомб. Они контролируемо уничтожили взрывчатку незадолго до начала выступления Эрдогана. А прибывшие следственные группы просканировали устройство и автомобиль на предмет отпечатков пальцев преступников.

Правоохранители начали расследование инцидента. Уже удалось установить, что полицейский выехал на авто из своего дома, чтобы отправиться на митинг. По дороге он забрал своего друга, который собирался ехать за границу. И тот заметил странный предмет под днищем авто.

Взрывное устройство. Фото: sabah.com

Напомним, летом 2016 года в Турции была предпринята попытка вооруженного госпереворота.

Эрдоган обвинил в организации госпереворота оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.