Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что не ожидает прорыва от переговорах с Россией, которые начнутся уже завтра, 10 января. При этом он заявил, что прогресс все же возможен.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

"Мы считаем, что мы можем достичь прогресса в разрешении предметов озабоченности с обеих сторон, что снизит напряженность и будет способствовать улучшению безопасности.

Любой прогресс, которого мы собираемся достичь, возможен на обоюдной основе. Если США и Европа сделают шаги навстречу некоторым озабоченностям России, то России придется сделать то же самое", - сказал Блинкен.

При этом, добавил он, в США не ожидают прорывов в течение ближайшей недели на предстоящих переговорах по безопасности.

"Во-первых, я не думаю, что мы увидим какие-то прорывы в течение предстоящей недели", - сказал Блинкен.

Вместе с тем, глава Госдепартамента пообещал, что США будут и дальше поставлять Украине средства для защиты.

В интервью он также допустил, что договоренности о ракетах средней и меньшей дальности в Европе могут быть восстановлены в рамках переговоров с РФ.

Напомним, 10-13 января запланированы переговоры Соединенными Штатами Америки, НАТО и России, на которых будут обсуждаться предложения РФ по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины. Переговоры пройдут в трех разных форматах: двусторонний диалог Россия-США, заседание Совета РФ и НАТО, обсуждения в ОБСЕ.

Ранее мы писали, что в России и США заявили об отсутствии оптимизма накануне переговоров.