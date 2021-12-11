Государственный секретарь США Энтони Блинкен, обсудивший вопрос агрессии РФ против Украины с новым главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, на встрече в Ливерпуле 11 декабря договорился с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо продолжать консультироваться по ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает в Twitter руководитель пресс-службы Государственного департамента США в субботу, 11 декабря.

Главы внешнеполитических ведомств США и Италии обсудили общую обеспокоенность наращиванием Россией военных сил на границе с Украиной, заявили о своей поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость для России снижения напряженности и возвращения к дипломатии.

"Госсекретарь США и министр иностранных дел Италии договорились продолжать тесные консультации с другими союзниками по НАТО и партнерами по ЕС о скоординированном и всеобъемлющем подходе по ситуации вокруг Украины", - сообщил руководитель пресс-службы Госдепа США.

Блинкен и Ди Майо также обсудили вопросы безопасности в Средиземноморье и подтвердили свою поддержку ливийских политических лидеров, предпринимающих меры, необходимые для проведения национальных парламентских и президентских выборов 24 декабря.

Разговор состоялся на полях встречи глав МИД стран Группы Семи (G7), которая проходит в Ливерпуле с 11 по 12 декабря.

Ранее "Страна" сообщала, что помощник госсекретаря США Карен Донфрид в начале следующей недели посетит Киев и Москву.

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