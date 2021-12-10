Российский МИД выступил с заявлением о диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности. В нем сказано, что втягивание Украины в НАТО грозит появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к России и войной в Европе.

Заявление опубликовано в Фейсбуке МИД РФ 10 декабря.

В ведомстве напомнили, что президент США Джо Байден во время разговора 7 декабря с Владимиром Путиным заявил о готовности наладить диалог об обеспечении безопасности РФ. И отметили, что такой диалог остро необходим сегодня, "когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте".

Затем в МИД прокомментировали нагнетание конфронтации в отношении России, предлогом для которого используют ситуацию в Украине, "в отношении которой Запад взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву Минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию на Донбассе".

"Вместо того, чтобы одернуть своих украинских протеже, страны НАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам. Иначе нельзя интерпретировать участившиеся внеплановые учения США и их союзников в Черном море", - заявили в МИД, добавив, что самолеты стран - членов НАТО регулярно совершают провокационные облеты у рубежей России, а также продолжается военное освоение территории Украины, накачка страны оружием.

"Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе. При этом утверждается, что вопрос о гипотетическом членстве Украины в НАТО касается исключительно Киева и альянса, и никто не должен в этот процесс вмешиваться. Напомним, однако, что помимо Вашингтонского договора у стран НАТО есть и обязательства в отношении неделимости безопасности в Евроатлантике, на всем пространстве ОБСЕ. Этот принцип был впервые продекларирован в хельсинкском Заключительном акте, а затем переподтвержден и усилен в Парижской хартии для новой Европы 1990 года", - напомнили в МИД.

В нарушение принципа неделимости безопасности, как и в нарушение обещаний, данных советскому руководству, все эти годы НАТО последовательно продвигалась на восток, игнорируя озабоченности Москвы, констатировали в ведомстве.

В этой связи в МИД настаивают на выработке долгосрочных правовых гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение оружия на западных рубежах России.

"В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств - участников ОБСЕ "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других". Настаиваем на юридическом закреплении договоренности о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс", - призвали в МИД.

Также министерство настаивает на получении конкретной реакции НАТО на выдвинутые ранее предложения по снижению напряженности в Европе, включая, в частности:

отвод районов оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия-НАТО;

согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов для предотвращения опасной военной деятельности, в первую очередь – в балтийском и черноморском регионах;

возобновление регулярного диалога между оборонными ведомствами по линии Россия-США и Россия-НАТО.

В конце заявления МИД призвал Вашингтон присоединиться к одностороннему российскому мораторию на развертывание наземных РСМД в Европе.

Как писала "Страна", Россия неоднократно заявляла, что вступление Украины в НАТО будет воспринято как красная линия.

Но Запад игнорирует ее мнение. Не далее как сегодня стало известно, что глава МИД Франции обсудит с госсекретарем США Блинкеном возможность членства Украины в НАТО.