В пятницу, 10 декабря, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудит с государственным секретарем США Энтони Блинкеном вопрос о возможности членства в НАТО для Украины.

Об этом глава МИД Франции сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет РИА "Новости".

На пресс-конференции журналисты спросили у Жан-Ив Ле Дриана о перспективах вступления Украины в Альянс и он рассказал о запланированном разговоре с Блинкеном в Ливерпуле.

"Мы ведем постоянные обмены с США по ситуации вокруг Украины. Я встречусь сегодня вечером с Блинкеном в Ливерпуле, чтобы обсудить, в особенности, и этот вопрос (возможного членства Украины в НАТО - Ред.)", - сказал глава МИД Франции.

В свою очередь глава Минобороны Франции Флоранс Парли напомнила о важности непрерывности такого диалога, но добавила, что еще рано говорить об окончательных выводах.

С 10 по 12 декабря в Ливерпуля проходит министерская встреча стран "Большой семерки" Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США.)

Напомним, президент США Байден дал установку Зеленскому по поводу вступления Украины в НАТО.

Также сообщалось, что в МИД РФ назвали вступление Украины в НАТО "красной линией" для России.