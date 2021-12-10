НАТО поддерживает продолжение диалога по Украине в "нормандском формате" и считает, что концентрация вооруженных сил РФ у украинской границы подрывает безопасность в Европе. Такое заявление в пятницу, 10 декабря, сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД и Министерства вооруженных сил Франции в Париже, передает ТАСС.

"Сегодня мы говорили о концентрации сил России у границ Украины, что создает все большую напряженность и подрывает безопасность в Европе", - утверждал Столтенберг.

При этом он акцентировал внимание на важности "всех усилий по проведению встречи в "нормандском формате", поскольку диалог обретает особое значение в ситуации, когда напряженность особенно высока".

Ранее "Страна" писала о том, что в Госдепе США сообщили Киеву, что Украина не вступит в НАТО еще 10 лет. А президент США Байден дал установку Зеленскому по поводу вступления Украины в НАТО

Также мы сообщали, что Байден допустил переброску дополнительных войск в страны НАТО Восточной Европы.