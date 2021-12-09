Россия не против присоединения США к Нормандскому формату, о чем довольно давно говорят как в Киеве, так и в Вашингтоне. Однако при этом в Москве пока не понимают, что сможет привнести расширение участников формата.

Об этом 9 декабря заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат открыто дал понять, что не верит в то, что Вашингтон будет сдерживать своих подопечных в Киеве.

"Во-первых, мы не против этого. Во-вторых, не мы испытывали сомнения на эту тему. В-третьих, мы не совсем понимаем, с чем американцы могут прийти в этот формат, и не очень представляем себе, готовы ли они делать то, что является абсолютным императивом - то есть сдерживать клиентов в Киеве и добиваться от них движения к выполнению Минского комплекса мер", - сказал Рябков.

Как писала "Страна", вчера другой российский дипломат, исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий, заявил, что в Москве допускают возможность присоединения Соединенных Штатов к урегулированию ситуации на востоке Украины.

Также мы приводили слова Сергея Лаврова о том, что Украину надо заставлять выполнять Минские соглашения. Но Запад пока не занимается этим.