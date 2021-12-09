Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Мария Захарова заявила о том, что Киев перебрасывает на восток Украины, к линии соприкосновения на Донбассе, тяжелую артиллерию. Это же зафиксировали и подтвердили в ОБСЕ.

Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в МИД РФ.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует переброску Киевом на восток страны тяжелых вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику, продолжается использование беспилотников", - сказала Захарова.

Ранее об обострении обстановки на востоке Украины заявил сегодня начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Он сказал, что "любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться". Герасимов также заявил, что "распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Администрация президента США Джо Байдена рассматривает варианты возможной эвакуации американских граждан из Украины в случае вторжения России, о котором активно пишут западные СМИ. В МИД РФ назвали данное заявление "нездоровыми фантазиями".

Кроме того, "Страна" также сообщала, что на фоне все более мирных заявлений запада о ситуации вокруг Украины глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пригрозил врагам горами трупов. Кулеба заявил, что Украина прорабатывала с США и Великобританией способы сдерживания России и сообщил, что "мы - вместе с партнерами должны сделать эту цену невыносимой для Путина".