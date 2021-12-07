В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины утверждают, что к линии соприкосновения на Донбассе Россия дополнительно стягивает танки и артиллерию.

Об этом говорится в сообщении ведомства, обнародованном в Фейсбуке.

"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск усиливает подразделения вблизи линии столкновения по отдельным направлениям дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения", - заявили в ГУР Минобороны.

Также, по данным ведомства, противник увеличил количество снайперов, чтобы спровоцировать Киев на ответный огонь.

"В то же время на передовых позициях противник увеличил количество снайперских пар в готовности к нанесению потерь личному составу Объединенных сил, уничтожению элементов видеонаблюдения и провоцированию ответного огня", - добавили в ГУР Минобороны Украины.

На сообщение ГУР Минобороны Украины отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отказался от комментариев и переадресовал соответствующий вопрос журналистов в Минобороны России.

"Я никак не могу прокомментировать и не собираюсь это комментировать. Это заявление Минобороны, наверное, должно отвечать наше Минобороны", - приводит слова представителя Кремля РИА "Новости".

Отметим, что ранее украинская разведка уже неоднократно сообщала о концентрации войск на Донбассе и на границах Украины и России, и о подготовке противника к наступлению (в том числе весной этого года). Однако наступления не происходило.

Напомним, ранее Тhe Times описала как российская армия вместе с мигрантами отрежут Прибалтику от НАТО за два часа.

Вместе с тем, в течение последних месяцев в западных СМИ часто появляются статьи о якобы готовящемся вторжении России в Украину. При этом в Кремле эту информацию опровергают.