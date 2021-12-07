Евросоюз и США рассматривают возможность ограничения возможности обмена Россией рублей на иностранные валюты в рамках санкций в случае "вторжения РФ в Украину".

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство, ссылаясь на источники, сообщает, что в числе вариантов, к которым чиновники склоняются в наибольшей степени, - ограничение возможности обмена Россией рублей на доллары, евро и фунты.

Кроме того, США также могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долги на вторичном рынке.

Также уточняется, что санкции - в том числе против некоторых крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций - являются одной из тем, которую президент США Джо Байден может обсудить во время разговора с Путиным во вторник.

Ранее CNN сообщал, что американские санкции могут быть введены против членов ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина и российских энергокомпаний, а также могут предполагать отключение России от международной платежной системы SWIFT, используемой банками по всему миру.

В Кремле ответили на слухи об отключении России от SWIFT и заявили, что "это не новости, а продолжение информационной истерики в СМИ".

Отметим, что переговоры Путина и Байдена пройдут 7 декабря по защищенной линии, которую будут использовать впервые.