Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что Киев предложил Западу комплекс ограничений для сдерживания РФ на фоне ее нарастающей агрессии на востоке Украины.

Об этом она сообщила в интервью CNN.

По словам Оксаны Маркаровой Первый уровень этого "широкого пакета" относится к политическому сдерживанию, второй – экономический.

Кроме того, она также заявила, что "именно экономические санкции могут убедить Российскую Федерацию воздержаться от новой агрессии против Украины и существенно повысить цену за нападение для Путина".

Третий уровень предлагаемых инициатив предполагает сдерживание России в контексте безопасности и обороны.

Посол добавила, что Украина – "мирная страна стартаперов и предпринимателей", которая не собиралась проводить никаких военных наступательных операций.

"И мы стремимся только к дипломатическим решениям", – сказала Маркарова.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о возможных сценариях большой войны.

Российские власти отрицают подготовку наступления на Украину и утверждают, что заявления об этом - "дымовая завеса", чтоб скрыть подготовку силовой операции ВСУ на Донбассе. Также в ходу версия, что эти заявления имеют целью повлиять на решение европейцев и отсрочить запуск "Северного потока-2".

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