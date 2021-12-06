Соединенные Штаты Америки не планируют применять военную силу против Российской Федерации в ответ на ее предполагаемое вторжение на территорию Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американской администрации.

"Я бы сказал, что США не стремятся оказаться в обстоятельствах, когда фокусом наших контрмер станет прямое использование американской военной силы", - сказал представитель Белого дома.

Чиновник провел брифинг для журналистов в канун разговора президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.

Его заявление прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"О том же в общем-то американцы намекали и ранее. Но прямым текстом о том, что воевать за Украину не намерены, в Белом доме решили сказать только сейчас - накануне переговоров Байдена и Путина. При этом в Вашингтоне заявили, что наблюдают "ясное планирование" Москвой "нападения" на Украину с юга, запада и северо-востока. Но в ответ на это не собираются сами вмешиваться в конфликт, а сосредоточатся на оказании военной помощи восточному флангу НАТО, а также на экономических санкциях против России", - написал канал.

Между тем министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон обеспокоен ситуацией в Украине и готов поддержать Киев, чтобы украинская страна имела возможность защищать свои территории. Под поддержкой он имел в виду прежде всего дипломатические усилия.

Ранее "Страна" приводила еще одно важное заявление Белого дома: накануне разговора с Путиным Байден пообщается с европейскими лидерами, а после переговоров с президентом РФ - с Зеленским. Получается, что с украинской стороной американцы не собираются советоваться перед переговорами с Путиным, а лишь поставят Зеленского в известность об их итогах.