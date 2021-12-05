Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон обеспокоен ситуацией на Украине и готов поддержать Киев, чтобы украинская страна имела возможность защищать свои территории.

Об этом сообщает Business Standard со ссылкой на слова шефа Пентагона.

Выступая на Форуме национальной обороны имени Рейгана в субботу, Остин сказал, что США "очень обеспокоены" предполагаемым наращиванием российских войск на границе с Украиной и постараются обеспечить Киев "всем необходимым" для защиты своей "суверенитета своих территорий".

Остин заявил, что для достижения этой цели Штаты будут искать поддержки разного рода. Он также добавил, что в нынешней ситуации "существует пространство для дипломатии и работы лидеров", однако детали того, о чем планируют разговаривать главы РФ и США, шеф Пентагона не стал раскрывать.

Кроме того, в заявлении представителя Белого дома Джен Псаки говорится, что президент США Джо Байден планирует обсудить украинский вопрос, а также другие темы во время предстоящего видеозвонка с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 7 декабря.

По ее словам, "лидеры обсудят ряд тем, касающихся двусторонних отношений США и России, в частности - стратегическую стабильность, кибербезопасность, региональные вопросы".

Напомним, 2 декабря Ллойд Остин предположил, что любой ответ США на действия России в отношении Украины будет осуществляться совместно с международным сообществом. Также глава Пентагона выразил надежду, что не увидит вторжения Советского Союза в Украину, случайно спутав СССР с Россией.

Ранее мы сообщали о том, что в пятницу, 3 декабря, Джо Байден заявил, что готовит комплекс всеобъемлющих инициатив, направленных на то, чтобы помешать Владимиру Путину выступить против Украины.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома сообщила, что США и РФ обсуждают возможность проведения прямых контактов между Джо Байденом и Владимиром Путиным. При этом на переговорах Вашингтон намерен сосредоточиться на Украине.