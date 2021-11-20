Министр обороны США Ллойд Остин в ходе встречи с иракским коллегой Джумой Инадом подтвердил более раннее заявление Джо Байдена о том, что американская боевая миссия в арабской стране завершится до конца текущего года.

Об этом сообщают "РИА-Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Министр Остин подтвердил, что силы США остаются в Ираке по приглашению иракского правительства для поддержки сил безопасности Ирака. США будут выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства, в том числе обязательства о том, что к концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи", - говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона.

В заявлении также упоминается, что Вашингтон и Багдад обсудили дальнейший этап военной миссии США в Ираке, который будет сосредоточен на "консультировании, помощи и обмене разведданными" с иракскими военными в рамках кампании по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Ранее "Страна" сообщала, что министр обороны США назвал четыре самых главных вызова для страны. По словам Ллойда Остина, это "пандемия, изменение климата, терроризм и Иран".

Также мы писали, что в Багдаде совершили покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми с помощью заминированного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По данным арабских СМИ, пострадали 10 сотрудников службы охраны премьер-министра. Резиденции главы правительства нанесен материальный ущерб. Премьер получил легкое ранение и был госпитализирован, несмотря на его уверения, что он не пострадал.