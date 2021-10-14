Согласно исследованию, проведенному армией США, пандемия COVID-19 может дать Китаю и России стратегическое преимущество над Штатами. Причина этого заключается в том, что "авторитарные страны могут тратить ресурсы на оружие, а не на помощь при пандемии".

Об этом пишет журналист и политолог Майкл Пек для издания Forbes.

Вероятно, последствия пандемии, особенно в среднесрочной и долгосрочной перспективе, будут относительно одинаковы для США и двух их основных противников, Китая и России, заключили военные. Однако они допустили, что государственные вложения Китая и России в технологии и оборонные расходы, включая модернизацию вооружений, пострадают меньше, чем в США и у их западных союзников.

"Централизация власти в Китае и России и их ориентация на безопасность, а не на личную свободу, позволяют этим противникам сохранять свои текущие приоритеты, не реагировать на запросы общественности и не отвлекать ресурсы на восстановление", - заявили в армии.

В исследовании под названием "Оперативная обстановка 2021–2030 гг.: конкуренция великих держав, кризис и конфликт" рассматриваются четыре возможных варианта будущего, с которыми придется столкнуться военным США:

сохранение доковидного статус-кво в военной сфере;

пандемия существенно поможет РФ и КНР;

пандемия несущественно будет благоприятствовать КНР и РФ;

пандемия в значительной степени окажется благоприятной для США.

Наиболее вероятен сценарий, при котором пандемия в некоторой степени поможет Китаю и России, но не настолько, чтобы радикально изменить стратегический баланс.

"Однако Соединенные Штаты и их западные союзники в меньшей степени способны справиться с ударами и потрясениями, вызванными пандемией, по сравнению с централизованными системами Китая и России, темпы военной модернизации которых ускорятся в течение следующих 10 лет по сравнению с США", - сделали ремарку авторы исследования.

В последние 20 лет США сосредоточились на борьбе с плохо вооруженными повстанцами в Афганистане и Ираке и мало уделяли внимания крупным высокотехнологичным державам. Пентагон опасается, что Китай и Россия достигли превосходства в таких областях, как дальнобойная артиллерия и ракеты на поле боя, радиоэлектронная борьба, противовоздушная оборона и гиперзвуковые ракеты.

"Впервые после Второй мировой войны армия США сталкивается с противником, вооруженным более мощным оружием, чем принято на вооружение Штатами", - говорится в исследовании.

В то же время Китай и Россия трансформируют свои вооруженные силы из массовых армий времен холодной войны, которые полагались на количество, в более подготовленные и более гибкие подразделения западного образца. Китай применяет искусственный интеллект для повышения эффективности, а Россия разработала асимметричные методы ведения войны, чтобы выводить противника из строя без единого выстрела, включая подрыв и ослабление властей и институтов, экономическую войну и, что особенно важно, информационно-психологические операции по оказанию давления, дезориентации и манипулированию целевой группой населения.

В наиболее вероятном сценарии для армии США пандемия только усугубит этот процесс, поскольку Китай и Россия улучшают свои вооруженные силы, в то время как США отстают.

США могут подвергнуться серьезным испытаниям, поскольку "противники, особенно Китай, начинают опережать Штаты быстрее, чем предполагалось изначально", говорится в исследовании.

"Противники уже в 2023 году могут достичь превосходства в некоторых ключевых областях", - отмечается в исследовании.

В конечном итоге главный вопрос заключается в том, демократия или авторитаризм окажется более устойчивой/устойчивым в долгосрочной перспективе, резюмирует журналист.

В сентябре "Страна" писала об американском исследовании, согласно которому армия Франции не выдержит длительного конфликта с Россией.

Мы также приводили слова Владимира Зеленского о возможной войне с Россией.

Между тем Владимир Путин заявил, что межконтинентальное гиперзвуковое оружие уже находится на боевом дежурстве в России.