Новый начальник Штаба обороны Канады Вейн Эйри заявил, что Канада не будет увеличивать военный контингент в Украине, чтобы не раздражать Россию.

Об этом он сказал в интервью The Globe & Mail.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью этому же изданию призвал Канаду, США и Великобританию направить в Украину военных инструкторов и разместить их на позициях вблизи линии фронта. В частности, он говорил, что присутствие иностранных войск "было бы также хорошим знаком для русских".

Начальник Штаба обороны Канады в свою очередь заявил, что увеличение количества войск в Украине может спровоцировать Россию. В связи с этим он заявил, что "в подобных случаях, прежде всего, должна действовать дипломатия. Нам нужно быть очень осторожными".

"Что мы делаем с операцией UNIFIER… так это показываем долгосрочную приверженность Украине. Но следует быть очень осмотрительными касаемо баланса между воздержанием и эскалацией, а также восприятием с другой стороны. В этом случае ведущую роль обязательно должна играть дипломатия", – заявил Эйри.

Он добавил, что "потенциальных противников всегда нужно воспринимать всерьез" и напомнил, что "на протяжении всей истории войны начинались из-за потенциальных просчетов".

Отметим, что операция UNIFIER, также известна как Совместная оперативная группа вооруженных сил Канады-Украина. Это вклад ВС Канады в обеспечение безопасности Украины в координации с ВСУ. В рамках операции канадские инструкторы обучают украинских солдат и офицеров.

Напомним, министр обороны Резников заявил, что Россия накопила у границ Украины более 94 тысяч военных.

Также сообщалось, что по информации Financial Times, США несколько недель убеждали страны Евросоюза в том, что Россия планирует вторжение в Украину.