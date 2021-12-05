В Министерство обороны Беларуси вызвали в Минск военный атташе при Посольстве Украины, ему вручили ноту протеста из-за нарушений белорусской воздушной границы украинской стороной.

Об этом идет речь в сообщении Минобороны Белоруссии в Telegram.

В ведомстве заявили, что поводом послужило нарушение 4 декабря 2021 года Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве украинским вертолетом типа Ми-8 в районе н.п. Новая Рудня.

"Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство добавляет, что военному атташе также сообщили, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов, как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, "что очень тревожно".

"Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины", - добавили в ведомстве.

Ранее мы уже сообщали о том, что пограничники Беларуси зарегистрировали нарушение украинским вертолетом государственной границы. Однако помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отрицает факт нарушения границы.

Он напомнил, что с 23 ноября на границе с Беларусью идет совместная специальная пограничная операция "Полесье", в рамках которой применяют авиацию и беспилотники, но подчеркнул, что пересечения границы с Беларусью не было.

"В охране и мониторинге границы активно используется авиация, однако то, что заявила сегодня белорусская сторона о нарушении воздушного пространства, не соответствует действительности", - заверил Демченко.

При этом видео инцидента он не прокомментировал.