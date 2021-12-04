Пограничники Беларуси зарегистрировали нарушение украинским вертолетом государственной границы.

Об этом 4 декабря сообщает в Facebook Государственный пограничный комитет Беларуси.

По данным белорусских пограничников, инцидент произошел во время проведения Украиной учений на границе с республикой.

В субботу около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" сотрудниками Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины. Украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 километра на территорию Беларуси.

Погранкомитет Беларуси проинформировал украинскую сторону об этом инциденте.

Украинский вертолет нарушил государственную границу Беларуси. Источник: Facebook/Госпогранкомитет Беларуси

Между тем помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отрицает факт нарушения границы.

Он напомнил, что с 23 ноября на границе с Беларусью идет совместная специальная пограничная операция "Полесье", в рамках которой применяют авиацию и беспилотники, но подчеркнул, что пересечения границы с Беларусью не было.

"В охране и мониторинге границы активно используется авиация, однако то, что заявила сегодня белорусская сторона о нарушении воздушного пространства, не соответствует действительности", - заверил Демченко.

При этом видео инцидента он не прокомментировал.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал проведение совместных белорусско-российских учений на границе с Украиной. Учения будут проходить в два этапа, первый из которых состоится зимой.

Также мы писали, что украинские пограничники провели учения у границы с Беларусью в рамках операции "Полесье". Вовлеченные в операции силы и средства одновременно прибыли на четыре разных участка рубежа, где отработали слаженность подразделений во время усиленной охраны государственной границы.