В Кремле считают проявлением информационной истерики сообщения о возможности санкций США против окружения президента РФ Владимира Путина и отключения страны от системы SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) из-за ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на заявление в понедельник, 6 декабря, пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ", - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, могут ли такие сообщения негативно сказаться на предстоящих 7 декабря переговорах по видеосвязи лидеров России и США.

Напомним, что правительство США рассматривает широкий спектр санкций в отношении России. Они могут быть введены против членов ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина и российских производителей энергии, а также могут предполагать отключение России от международной платежной системы SWIFT, используемой банками по всему миру. Цель санкций - "сдерживание" ее от "вторжения в Украину".

Ранее "Страна" сообщала, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд анонсировала против России санкции из-за Украины, "которых еще не было в прошлом". В ответ глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обязательно отреагирует на них.

Также мы писали, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден три раза в текущем году отклонял пакет санкций в отношении Российской Федерации, который ему предлагали представители Совета национальной безопасности (СНБ).