Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила, что сохранение территориальной целостности Украины относится к ключевым внешнеполитическим интересам США.

Эту тему журналисты затронули 6 декабря на традиционном брифинге Псаки в Белом доме.

Псаки прямо спросили, рассматривает ли президент США Джо Байден "текущую территориальную целостность" Украины как отвечающую "жизненно важным интересам США". Однако пресс-секретарь ответила, что обеспечение территориальной целостности Украины отвечает интересам "глобального сообщества".

"Я бы сказала, что, конечно, мы рассматриваем территориальную целостность Украины как отвечающую жизненно важным интересам, глобальным интересам, интересам глобального сообщества. А нашим интересам отвечает обеспечение стабильности во всей Европе. Но в дальнейшие определения я углубляться не стану", - сказала Псаки.

Она выразила мнение, что однозначного положительного или отрицательного ответа на упомянутый вопрос, по сути, дать нельзя.

"Вы спрашиваете так, будто хотите получить ответ "да" или "нет". А внешняя политика содержит немного больше нюансов", - сказала представитель Белого дома.

Кроме того, Псаки сообщила, что согласна с призывом пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова "не предаваться экзальтированным, эмоциональным" ожиданиям от запланированных на вторник переговоров президента России Владимира Путина и Байдена.

"Речь идет о возможности провести беседу по спектру вопросов. Президент Байден верит в дипломатию на уровне лидеров. И эта предстоящая беседа - возможность очень ясно и прямо изложить, в каких сферах у нас имеется серьезная обеспокоенность. В том числе относительно российской военной активности на границе с Украиной. А также для того, чтобы вновь подтвердить поддержку нами суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявила Псаки.

Она не рассказала, сколько времени Байден планирует посвятить во время видеозвонка Украине.

"Мы, безусловно, ожидаем, что Украина будет крупной темой обсуждения. Но есть и другие темы, которые, как мы ожидаем, получат определенное внимание", - заявила Псаки. По ее словам, более подробно на эту тему Белый дом может высказаться после завершения беседы Путина и Байдена.

Ранее "Страна" писала, что накануне общения глав государств Владимир Зеленский согласовал позиции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Мы также приводили заявление Псаки по поводу круга тем, которые будут обсуждать Байден и Путин.