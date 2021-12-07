Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о подготовке эвакуации из Украины американцев из-за возможного вторжения РФ. Она назвала ожидания российской агрессии нездоровыми фантазиями.

Большой пост на эту тему Захарова оставила 7 декабря в своем Телеграм-канале.

"Страсти по Украине набирают обороты, возводя нездоровые фантазии о российской агрессии до уровня припадка. Только что Вашингтон осуществил очередной вброс информации по теме. А скорее, выброс фейкового мусора: "власти США изучают возможность эвакуации из Украины американских граждан на фоне сообщений о якобы потенциальном российском вторжении, сообщает CNN со ссылкой на источники". Знаем мы эти "источники CNN", - написала дипломат.

И добавила, что из-за копания в данных сомнительных источников времени на разбор реальных фактов и аналитические выкладки у международных экспертов не остаётся.

Затем она рассказала, как французские журналисты обратили внимание на опубликованный в конце ноября ролик в ТикТоке одного из военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Хештеги #ато и #батьконашбандера указывают, что видео снять на Донбассе неонацистом.

"Одного этого вполне хватило бы для того, чтобы вызвать справедливое возмущение, но внимание французских расследователей привлекло вооружение снятых в ролике лиц", - написала Захарова.

Журналисты рассмотрели в кадре ручной противотанковый гранатомет APILAS – разработанная французским военно-промышленным предприятием GIAT Industries реактивная установка, которая находится на вооружении армии Франции с 1983 года. В кадре солдат целится через прицел РПГ в сторону, вероятно, противника. Виден сам момент выстрела и последовавшего за ним взрыва.

"Французскую журналистку Кристель Неан интересует, как современное высокотехнологичное французское вооружение попало на линию соприкосновения ВСУ и сил народных республик Донбасса. Возможно, каратели купили его на чёрном рынке (как полагает Кристель, у арабских джихадистов), что тоже является, мягко говоря, серьёзным нарушением международного права. А если это прямая продажа? Именно этим вопросом и задаётся французская корреспондентка. И ещё она интересуется, как всё это сосуществует со статусом Парижа в качестве гаранта Минских соглашений, предполагающих исключительно мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины", - высказалась представитель МИД РФ.

Ранее "Страна" приводила материал CNN о подготовке эвакуации американцев из Украины.

Мы также давали комментарий Захаровой по поводу нагнетания западными СМИ информации о скоплении российских войск у границ Украины.