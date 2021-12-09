На фоне все более мирных заявлений запада о ситуации вокруг Украины глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пригрозил врагам горами трупов.

Об этом он сказал интервью SkyNews.

Кулеба заявил, что Украина прорабатывала с США и Великобританией способы сдерживания России и сообщил, что "мы - вместе с партнерами должны сделать эту цену невыносимой для Путина".

При этом Кулеба дал понять, что Запад ограничится лишь поддержкой.

"Они (США и другие союзники - Ред.) могут нанести экономический удар. Мы будем сражаться на земле. Я сожалею об этом, но будет много мертвых российских солдат, и мы надеемся, что президент Путин не хочет, чтобы это произошло", - заявил глава украинского МИД.

Кулеба не ожидает, что НАТО будет сражаться на стороне Украины против России, но дал понять, что ожидает их поддержки.

"Мы просим помочь нам избежать войны или, если у нас нет альтернативы из-за готовности России начать войну, помогите нам укрепить нашу армию", - сказал он.

Напомним, ранее мы писали, что Байден исключил ввод американских войск в Украину для защиты от "российского вторжения".

.Вместе с тем, мы писали, что Байден заявил о готовности США и НАТО изучить возможность гарантий для РФ о нерасширении блока.