В четверг, 9 декабря, на пленарном заседании немецкого Бундестага состоятся экстренные парламентские слушания, посвященные теме ситуации на российско-украинской границе.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"В четверг, 9 декабря, на пленарном заседании Бундестага состоятся экстренные парламентские слушания по теме: "Позиция федерального правительства по поводу скопления российских войск вдоль государственных границ Украины", - написал он.

Напомним, "Страна" писала о том, что вчера, 8 декабря лидер Социал-демократической партии Шольц стал новым канцлером Германии. Он сменил на этом посту Ангелу Меркель, которая занимала его в течении 16 лет.

Ранее мы писали, что Олаф Шольц на посту канцлера Германии не планирует выстраивать с Российской Федерацией "особые отношения". Также он является сторонником запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Также "Страна" писала, что в Германии заработало новое правительство, которое возглавил Шольц. В коалицию "Светофор", которая называется так из-за красного, желтого и зеленого цветов партийных флагов, вместе с СДПГ вошли "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП). "Страна" писала о том, чего ждать от правительства Шольца в Германии.