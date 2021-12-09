В США надеются, что Украина будет использовать американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Джавелин" ответственно и для самозащиты.

Об этом 8 декабря во время традиционного брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы ожидаем, что они будут использоваться ответственно и для целей самообороны", - сказал представитель Пентагона.

Кирби добавил, что "нет никаких географических ограничений по их применению на территории Украины".

Он также отметил, что Вашингтон не планирует направлять Киеву дополнительную военную помощь в связи с ситуацией на украинско-российской границе. И напомнил об одобренном пакете военной помощи на 60 миллионов долларов. По его словам, на этой неделе в Украину отправят последнюю часть этой поддержки, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы.

Как писала "Страна", в конце ноября главный редактор американского издания Military Times Говард Олтмен сообщил, что Вооруженные силы Украины впервые на Донбассе применили переносной противотанковый ракетный комплекс "Джавелин".

Правда, начальник пресс-службы Объединенных сил Ярослав Мельничук опроверг эту информацию.