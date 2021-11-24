Начальник пресс-службы Объединенных сил Ярослав Мельничук опроверг информацию о том, что противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", поставленные США Украине в рамках пакета военной помощи, использовали в зоне проведения Операции объединенных сил.

Об этом он сказал в комментарии изданию "Украинская правда".

О применении "Джавелинов" на Донбассе заявил глава подкомитета по оборонной промышленности и технической модернизации комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Игорь Копытин.

"По состоянию на данный момент на Донбассе "Джавелины" не использовались. Представитель ОС пообещал, что как только "Джавелины" используют против российско-оккупационных войск, украинцы сразу об этом узнают", - отреагировал на слова депутата Мельничук.

Между тем ПТРК испытали на полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений "Широкий лан", о чем написала в Фейсбуке пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Проведены инструкторско-методические занятия в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных сил Украины за 2021 год. Мероприятие прошло в присутствии министра обороны Украины Алексея Резникова", - сообщили в Генштабе.

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный отметил, что в ходе занятий военные отработали новую тактику применения "Джавелинов" в боевых условиях и продемонстрировали ее командирам бригад и полков. Также было испытано их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости.

Между тем о применении "Джавелинов" на Донбассе сообщал не только украинский нардеп, но и главный редактор американского издания Military Times Говард Альтман.

Напомним, 22 октября в Украину прибыла третья партия дополнительной военной помощи США на 60 млн долларов. Она включала боеприпасы и противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".