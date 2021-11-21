Вооруженные силы Украины впервые на Донбассе применили переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Об этом в своем Твиттере сообщил главный редактор американского издания Military Times Говард Олтмен.

Как заявил Олтмен, сведения о первом боевом применении украинскими военными "Джавелинов" он получил от руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова - с ним журналист накануне записал интервью в ходе визита украинского разведчика в Соединенные Штаты.

"Буданов сказал мне, что украинские войска использовали Javelin в бою. Это в истории", - сообщил журналист, называя "историей" скорее всего свою публикацию.

Говард Олтмен сделал признание во время публичной переписки в соцсетях, обсуждая публикацию интервью с руководителем украинского ГУР Минобороны Будановым.

FGM-148 "Джавелин" - переносной противотанковый ракетный комплекс производства американских предприятий Raytheon и Lockheed Martin. Он предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов.

Напомним, в Украину 22 октября прибыла третья партия дополнительной военной помощи США на 60 млн долларов. Она включает в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное оружие, а также медицинское оборудование. По информации замминистра обороны Украины Александра Носова, в этой партии военной помощи в Украину прибыли медаптечки и противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

Впрочем, объемы поставленных "Джавелинов" и боеприпасов к ним пока не дают повода говорить, что комплексы как-то переломят военную ситуацию на Донбассе. В чем смысл тогда "подарка Байдена", который вчера прилетел в аэропорт "Борисполь" - разобралась "Страна".