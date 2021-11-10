Лидер Социал-демократической партии (СПДГ) Олаф Шольц, который победил на выборах в Бундестаг, на посту канцлера Германии не планирует выстраивать с Российской Федерацией "особые отношения", как это делал прошлый канцлер-социал-демократ Герхард Шредер.

Об этом пишет немецкая газета Bild.

По данным издания, во внешней политике Шольц намерен опираться на "принцип деревенской дискотеки" - когда "танцуют с теми, кто в зале".

"Вы должны поговорить с плохими парнями, чтобы улучшить ситуацию. В переговорах необходимо говорить четкий текст. От чего Шольц отказывается: публично надувайте щеки самыми резкими словами, но затем не выполняйте их", - пишет газета.

Bild также пишет, что Москва относится к Шольцу, по меньшей мере, подозрительно, так как его партнеры по коалиции критически относятся к России.

"Лидер "зеленых" Анналена Баербок категорически отвергает путинский газопровод "Северный поток-2". А лидер СвДП Кристиан Линднер заявил, что давление санкций на Беларусь и на авиакомпании необходимо усилить, чтобы положить конец контрабанде людей и политическому шантажу", - пишет газета.

Напомним, ранее либеральная Свободная демократическая партия и "зеленые" по итогам переговоров объявили, что заинтересованы в создании "красно-желто-зеленого" правительства.

Вместе с тем, сообщалось, что сопредседатель партии "зеленых" призвал правительство ФРГ обсудить с РФ ситуацию с рынком газа в Европе.