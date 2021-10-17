В Германии сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" Роберт Хабек призвал правительство обсудить с российскими властями ситуацию на газовом рынке в Европе, где цены на голубое топливо бьют рекорды.

Как передает ТАСС, об этом политик сказал 17 октября в эфире телеканала ARD.

Хабек признал, что Германия зависит от РФ. К тому же хранилища газа в ФРГ заполнены не полностью, а спрос на энергоресурсы высок.

"Мы зависим от России, она ограничивает поставки газа. Действующее правительство ФРГ должно быстро поговорить с Россией по поводу того, чтобы это изменилось", - считает Хабек.

Он добавил, что с точки зрения "зеленых" проект "Северный поток - 2" пока не может получить разрешение на эксплуатацию в связи с европейскими предписаниями - доработанной Газовой директивой ЕС.

"Как кажется, Россия играет с нами в своего рода игру в покер. Но это внешнеполитический вопрос, который действующее правительство ФРГ как минимум может обсудить", - сказал он.

Потенциальный новый канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье в эфире телеканала ZDF тоже затронул тему газопровода. Он высказал мнение о том, что сертификация "СП-2" и получение разрешения на его эксплуатацию - это "совершенно формальные процессы". По его словам, здесь важно оказывать сопровождение соответствующим правовым процедурам.

Между тем министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в пятницу заявил о том, что газохранилища страны сейчас заполнены на 75% и что односторонней зависимости от России в вопросе газоснабжения нет.

Ранее "Страна" приводила материал Bild о том, что немцы с тревогой ждут зимних счетов за газ и отопление.

Мы также писали о позиции Бундестага, согласно которой в резком росте цен на газ Россия не виновата.