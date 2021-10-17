В Берлине 17 октября состоялся Земельный совет (малый съезд) партии "Союз-90"/"Зеленые". Его делегаты одобрили начало переговоров о формировании нового правительства с победившей на выборах в Бундестаг Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и Свободной демократической партией (СвДП).

Об этом сообщает ТАСС.

Право голоса на съезде имели 70 делегатов, из них лишь двое участников выступили против переговоров, еще один воздержался. "Зеленые" заявили, что благодаря принятому решению у них появился шанс "взять на себя ответственность и сыграть важную роль в этом прогрессивном правительстве".

Земельный совет является главным органом "зеленых" в период между федеральными съездами. В него входят 16 членов партийного совета, руководство фракции в Бундестаге, депутаты Европарламента, а также представители региональных подразделений и молодежной организации политсилы.

За день до проведения съезда, 15 октября, руководство СДПГ, "зеленых" и СвДП рекомендовало партийным органам одобрить переход от зондирующих переговоров к коалиционным. Федеральное правление социал-демократов в тот же день дало разрешение на начало таких консультаций. Как ожидается, в понедельник последними это сделает руководство СвДП.

Зондирующие переговоры проводят с целью понять готовность партий к компромиссам в случае участия в новом правительстве. После них начинаются собственно коалиционные переговоры, на которых разбирают программы, должные стать основой будущего договора, и распределяют министерские посты. Переход к коалиционным переговорам означает, что СДПГ, "зеленые" и СвДП устранили основные разногласия и сформируют кабмин.

Коалицию СДПГ, "зеленых" и либералов в ФРГ называют светофором - по цветам, символизирующим партии. На федеральном уровне такой альянс еще никогда не правил.

Напомним, 26 сентября в ФРГ прошли парламентские выборы, которые выиграла Социал-демократическая партия Германии, получив 25,7% голосов.

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