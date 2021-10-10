Специальный корреспондент "Страны" Юлия Колтак провела опрос в Берлине на тему того, что немцы думают о канцлере Германии Ангеле Меркель, которая скоро покинет свой пост, а также о президенте Украины Владимире Зеленском и нашей стране.

Напомним, что 26 сентября в Германии прошли выборы в Бундестаг, уходит 16-летняя эпоха Ангелы Меркель. Германия и Европа больше никогда не будут прежними.

Что по этому поводу думают сами немцы, будут ли скучать по Ангеле, за кого голосовали, как относятся к Украине и украинцам, что вообще знают о нашей стране, узнавала "Страна".

"Главная ее ошибка - это миграционный кризис"

"Она [Ангела] никуда не денется. Вы знаете, очень большое значение имеет то, что она христианка, она этого просто не стесняется, она об этом говорила много и политика ее руководства, реальной власти, которую она имела, она всегда базировалась в том числе и на человеколюбии, поэтому здесь мы имеем то, что мы имеем. И это не всем нравится", - поделилась с нами русскоговорящая жительница Берлина.

"Я не большой ее фанат, но, думаю, что она была лучшим политиком из всех, что у нас были за последние 25 лет. Она уходит, но я думаю, что власть перейдет кому-то лучшему, я на это надеюсь. Если Анналена Бербок (лидер партии "зеленых") не станет канцлером, конечно буду [скучать по Меркель]", - поделился с нами молодой человек.

Другие респонденты не поддерживали Меркель изначально.

"Я откровенно говоря не поклонник Ангелы Меркель. Она представляет интересы большого бизнеса. И на уровне даже Европейского союза она борется за большой бизнес всей Европы вместо того, чтобы заниматься проблемами и представлять интересы простых людей здесь", - уверен респондент.

Часть опрошенных говорят о том, что в Германии остались недовольны правлением Ангелы Меркель:

"Я знаю, что многие люди недовольны. Главная ее ошибка - это миграционный кризис. Ее предупреждали, что не нужно этого делать. Но она не послушала и сделала всё по-своему. Мы страдаем, проблема уже [длится] не один год. Фактически мы сейчас принимаем мигрантов со всего Евросоюза, которым не понравилось жить в первых странах въезда. Для меня это ненормально", - сказал другой житель Берлина.

"Мои знакомые немцы они очень всё дотошно изучают. Особенно уже более старшее поколение. Но и молодежь хотя тоже, потому что их вся ситуация достала и им очень хочется, чтобы наконец-то снова нормально жить они могли. Инфляция растет. Такого не было никогда. И вот эта надежность, к которой они привыкли... Ну, в общем-то, это меняющиеся реалии нашего современного мира", - поделилась с нами женщина, чьи родные живут в Берлине.

"Очень хороший политик. Она удерживает наши земли, удерживает немцев вместе", - коротко характеризует Меркель еще одна опрошенная "Страны".

Но есть и противоположное мнение. Некоторые люди обвиняют Меркель в потере суверенности:

"Она очень много нашего суверенитета отдала в Евросоюз за это все время. И я даже не знаю, что здесь можно позитивного увидеть за ее 16 лет", - сказал мужчина.

"Ее поддерживало очень много людей. Она была очень хороша вначале. Она была хорошим политиком. Большой фигурой в международной политике, но сейчас уже нужно что-то менять", - отвечает нам студент.

"Она долго была канцлером и первые годы я не считал ее подходящей кандидатурой, однако теперь я думаю, что она справилась со своей задачей. Я не буду по ней скучать. Думаю, ей пора на отдых", - поделился своим мнением мужчина.

"Будет достаточно сложно найти нового канцлера с таким шармом, с таким характером. В связи с этим нас ожидают проблемы. Я не буду скучать по ней, но я буду скучать по ее работе. Мы все будем скучать по ее работе. Я в этом уверен", - ответил нам берлинец.

"Знаю, что страна разделена", - что говорят о Зеленском и Украине

На вопросы об Украине жители Берлина отвечают, не вдаваясь в подробности. Впрочем, даже те, кто в нашей стране не был, могут рассказать в двух словах о президенте Зеленском и своих главных ассоциациях.

Часть опрошенных не захотели ничего говорить об Украине, которая слишком далеко от их родины: "Честно говоря, об Украине я знаю немного. Берлин слишком далеко от Украины", - ответил участник опроса на вопрос о нашей стране.

По признанию другого мужчины, он слышал об Украине, как о стране, разорванной противоречиями:

"Знаю, что страна разделена. Причем на разных уровнях. Знаю, что там война, что многие люди уезжают из Украины. Там много популистов, которые настраивают людей на вражду и много последователей правой идеологии. По улицам ходят реальные нацисты. Люди, которые у власти, они вроде как друзья Германии, ими управляют. Украина как бы в центре конфликта между двумя сторонами: на одной стороне Германия и США ведут свою игру, а на другой Россия, которая пытается взять контроль".

Еще один респондент тоже говорит об Украине в нескольких фразах:

"Знаю, что там постоянная война, что там президент Зеленский. Потому что его избрали потому, что он не был политиком, а был комиком в каком-то шоу. Знаю, что есть проблема с Крымом. Его забрала Россия. И я думаю, что много людей пытаются оттуда уехать - в Штаты, в Европу, в Россию. В частности, из-за политической и экономической ситуации".

На вопрос о том, могли бы немцы выбрать себе во власть выходца из шоу-бизнеса, он отвечает, что вряд ли.

"Было бы прикольно, но думаю, что это невозможно. Мы слишком консервативны. В частности, люди постарше. А их очень много", - откровенно говорит наш собеседник.

Другие называют Зеленского мягко говоря "необычным" политиком и представить не могут, чтобы в Германии избиратели выбрали на высокую должность актера-комика.

"Почти ничего [об Украине] не знаю. Знаю, что там президент Зеленский. Он необычный политик. Он бывший комик и актер. Вот и всё, что я знаю. Я не могу представить, чтобы в Германии комик стал канцлером. Не думаю, что у таких людей достаточно ответственности, чтобы руководить страной. Определенно это невозможно в Германии", - считает немец.

Опрос жителей Берлина полностью читатели могут посмотреть на YouTube-канале "Страны".