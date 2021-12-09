В четверг, 9 декабря, президент США Джо Байден намерен обсудить свои переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным с лидерами стран "Бухарестской девятки", в которую входят восточноевропейские члены НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония).

Об этом сообщает U.S. News.

"Завтра (в четверг, 9 декабря - Ред.) президент Байден поговорит с украинским президентом Зеленским, чтобы обсудить наращивание РФ военных сил на границе Украины. После этого он проведет звонок с лидерами "Бухарестской девятки" - группы наших союзников на восточном фланге НАТО - чтобы проинформировать их о своем разговоре с президентом Путиным, выслушать их точку зрения касательно текущей ситуации в области безопасности, а также подчеркнуть приверженность США трансатлантической безопасности", - сообщили в Белом доме.

Напомним, переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина состоялись во вторник, 7 декабря. "Страна" подробно писала, о чем договорились Путин и Байден, в том числе относительно Донбасса и "Северного потока-2".

Также мы сообщали, что с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден собирается поговорить только сегодня, 9 декабря, то есть через два дня после встречи с Путиным.