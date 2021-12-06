Министр обороны США Ллойд Остин провел совещание с военным командованием по поводу ситуации на границе Украины и России. В Пентагоне считают возможным снять напряжение на кордоне дипломатическим путем.

Об этом заявил 6 декабря журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Министр сегодня утром провел совещание с ключевыми руководителями ведомства, во время которого обсудил ситуацию в Украине и в западной части России", - сказал он.

Кирби добавил, что не будет раскрывать подробностей встречи. Но отметил, что Остина подробно проинформировали о том, что сейчас происходит на украинско-российской границе.

Также Кирби заявил, что военные США не считают конфликт в Украине неизбежным и видят возможность его дипломатического урегулирования.

Буквально вчера стало известно о заявлении Остина, что США "очень обеспокоены" предполагаемым наращиванием российских войск на границе с Украиной и постараются обеспечить Киев "всем необходимым" для защиты своей "суверенитета своих территорий". При этом он имел в виду прежде всего дипломатическую работу.

Между тем Владимир Зеленский сообщил, что перед разговором Байдена и Путина согласовал позиции с главой Госдепа Энтони Блинкеном.